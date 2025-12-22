الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
المركز الطبي الإماراتي يقدم خدماته للنازحين في غزة

جانب من تقديم الخدمات الصحية للمرضى (من المصدر)
23 ديسمبر 2025 02:10

أبوظبي (الاتحاد)

يواصل المركز الطبي الإماراتي تقديم خدماته الصحية للمرضى، في مناطق تفتقر إلى أدنى مقومات الرعاية الطبية في قطاع غزة، في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة ضمن عملية «الفارس الشهم 3». 
وانطلاقاً من حرص دولة الإمارات على دعم القطاع الصحي، الذي تضرر بشدة جراء الحرب، جرى إنشاء مركز صحي متكامل وسط خيام النازحين، يقدّم خدماته الطبية مجاناً لأكثر من 300 مستفيد يومياً.
وقال الدكتور محمد الفرا، من اللجنة الطبيّة: «تُقدم في مركز الإمارات الطبي الخدمة بطريقة مهنية وصحيّة، وعلى أعلى مستوى، كما تُقدم الخدمات التخصصية الجديدة». 
ويضم المركز أقساماً متعددة تشمل الاستقبال، والجراحة، وطب الأسرة، وطب الأطفال، إلى جانب تنفيذ برامج متخصّصة لمعالجة سوء التغذية، بما يسهم في تخفيف معاناة السكان، وتعزيز صمودهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.
كما تواصل العملية تنفيذ مبادراتها الإنسانية العاجلة في قطاع غزة، استجابةً للأزمة التي تسبب بها المنخفض الجوي والبرد القارس، الذي يفاقم معاناة العائلات النازحة. 
وخلال فترة المنخفض الجوي، وزّعت العملية 1189 خيمة إيواء، و4280 «جاكيتاً» شتوياً، إلى جانب 538 حقيبة إغاثية تحتوي على المستلزمات الأساسية للنازحين، بالإضافة إلى 5012 طرد كسوة شتوية، و1403 أغطية شتوية، في إطار الدعم الإماراتي المتواصل لسكان القطاع.

