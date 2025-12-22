الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات الألبان الأوروبية

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، أنها ستفرض رسوما جمركية مؤقتة على "بعض منتجات الألبان" المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي.

تدخل الرسوم، التي تراوح بين 21,9 و42,7 في المئة، حيز التنفيذ الثلاثاء، وهي تطال مجموعة من المنتجات تشمل الأجبان الطازجة والمصنّعة، والجبن الأزرق، وبعض أنواع الحليب والقشدة وغيرها، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان.

كانت السلطات الصينية قد فتحت، في أغسطس 2024، تحقيقا لمكافحة الدعم بناء على طلب جمعية الألبان الصينية.

وبينما من المقرر أن يختتم التحقيق في فبراير المقبل، قالت وزارة التجارة إن النتائج الأولية ربطت بين الإعانات التي يمنحها الاتحاد الأوروبي، و"ضرر جسيم" يلحق بصناعة الألبان المحلية.

وتأتي الرسوم على منتجات الألبان بعد أسبوع من إعلان بكين فرض رسوم مكافحة إغراق على واردات أنواع من اللحوم من الاتحاد الأوروبي لمدة خمس سنوات.

وتسري تلك الرسوم منذ 17 ديسمبر الجاري، وتراوح بين 4,9 و19,8 في المئة، بانخفاض عن الرسوم المؤقتة التي راوحت بين 15,6 و62,4 في المئة، والتي تمّ تطبيقها منذ سبتمبر.