الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة مالية إضافية لأوكرانيا

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أن كييف تلقت 2,3 مليار يورو إضافية (2,7 مليار دولار أميركي) كمساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي لدعم مالية أوكرانيا وإدارتها العامة.

وتعهد الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، منذ أن بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022، بتقديم مئات المليارات من اليورو كمساعدات، تشمل الدعم العسكري والمالي ومساندة اللاجئين الأوكرانيين.

ويعد "مرفق أوكرانيا" أحد أبرز أدوات التمويل الأوروبية، بميزانية إجمالية تبلغ 50 مليار يورو.

ووفقا للمفوضية، فإن هذا المرفق يهدف إلى دعم "التعافي والإصلاحات والمسار نحو عضوية الاتحاد الأوروبي".

كما يقدم الاتحاد الأوروبي نحو 18,1 مليار يورو عبر مبادرة القروض الاستثنائية لتسريع الإيرادات، وهي جهد مشترك بين دول مجموعة السبع لدعم أوكرانيا ماليا.