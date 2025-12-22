مواجهات عنيفة بين قوات الأمن السوري و«قسد»

دمشق (الاتحاد)



اندلعت أمس اشتباكات ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن الداخلي السوري، وقوات سوريا الديمقراطية «قسد»، عند مدخل مدينة حلب الشمالي، ما أودى بحياة مدنيين وأدى لسقوط العديد من المصابين، وسط اتهامات متبادلة بانتهاك وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وذكرت قناة «الإخبارية» السورية، أن مدنيين اثنين لقيا حتفهما في قصف لقوات «قسد» على منطقة جسر الرازي في حلب، فيما أعلنت قوات سوريا الديمقراطية سقوط امرأة، متأثرة بجروحها نتيجة استهداف أحياء الشيخ مقصود والأشرفية.

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن قوات «قسد» تستهدف بالرشاشات الثقيلة، وقذائف الـ«آر بي جي»، والهاون محيط حي الأشرفية والمنطقة الممتدة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون في مدينة حلب، مضيفة أن «قسد» تستهدف نقاطاً لقوى الأمن الداخلي قرب دواري شيحان والليرمون انطلاقاً من مواقعها في حي الأشرفية، لافتة إلى إغلاق طريق غازي عنتاب - حلب من جهة دواري الليرمون وشيحان بسبب استهداف قوات «قسد» للطريق.

وأشارت الوكالة إلى خروج عشرات العائلات وعمال المصانع من محيط حي الليرمون جراء استهداف «قسد» المنطقة الممتدة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون بالرشاشات وقذائف الهاون.

بدورها، ذكرت وزارة الداخلية السورية، عبر منصة «إكس»، أن قوات «قسد» المتمركزة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، غدرت بقوات الأمن الداخلي المتمركزة في الحواجز المشتركة، عقب انسحابها المفاجئ وإطلاق النار على الحواجز، رغم الاتفاقات المبرمة.

وأضافت الوزارة أن الاستهداف أدى إلى إصابة عنصر من قوات الأمن الداخلي وعنصر من الجيش، بالإضافة إلى العديد من الإصابات بين عناصر الدفاع المدني والمدنيين.

ودعا الدفاع المدني السوري جميع المدنيين قرب المناطق التي تشهد خروقات من قبل «قسد» في حلب وأريافها، إلى ضرورة التزام المنازل حتى إشعار آخر.

من جانبها، قالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية، إنه لا صحة لما تروجه قنوات «قسد» عن هجوم لقوات الجيش على مواقعها بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، مضيفة أن «قسد» هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش السوري بمحيط حي الأشرفية، ما أدى لوقوع إصابات بصفوف قوى الأمن والجيش.

وأشارت إلى أن «الجيش السوري يرد على مصادر نيران (قسد) التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود».

ونفت قوات سوريا الديمقراطية بـ«شكل قاطع الادعاءات الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لحكومة دمشق»، بشأن استهداف أحياء حلب من قبل قواتها وفق اتفاق 10 مارس.