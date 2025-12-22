مسيرات تلحق أضرارا بميناء وسفينتين في روسيا

قالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، في بيان اليوم الاثنين، إن قواتها استهدفت محطة النفط "تامان"، ومستودع ذخيرة، وموقعا لإطلاق الطائرات المسيرة الهجومية داخل الأراضي الروسية، وفقا لما نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" للأنباء.

وأضاف البيان أن خط أنابيب ورصيفين وسفينتين تضررت في منطقة كراسنودار الجنوبية في روسيا، واندلع حريق كبير، دون أن يحدد نوع الأسلحة المستخدمة في الهجوم.

كما أشار إلى أن صاروخا أوكراني الصنع أصاب قاعدة مؤقتة للواء القوارب النهرية الـ92 الروسي في أولينيفكا، بشبه جزيرة القرم.

من جانبها، أعلنت السلطات الروسية، اليوم الاثنين، أن مسيرات ألحقت أضرارا بمنشآت في ميناء وسفينتين في ساحل البحر الأسود.

وقال مسؤولو الدفاع المدني في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا إن الهجوم استهدف ميناء "تامان" وهو موقع رئيسي لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال.

وذكر مسؤولون في المنطقة أن أطقم السفن المتضررة أُجليت بأمان بينما أخمدت النيران على السفينتين وعلى أحد الأرصفة.

وتردد أن الحطام المتساقط من المسيرات أصاب خط أنابيب بالقرب من الميناء الواقع على بعد كيلومترات قليلة من الجسر الذي يربط البر الرئيسي الروسي بشبه جزيرة القرم.