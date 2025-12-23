قتلى في تحطم طائرة عسكرية مكسيكية

تحطمت طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية تقل مريضاً صغير السن وسبعة آخرين يوم الاثنين قرب جالفستون، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأدى إلى بدء عمليات بحث في المياه قبالة ساحل ولاية تكساس الأميركية ، بحسب ما أفاد مسؤولون.



وأوضحت البحرية المكسيكية في بيان لوكالة أنباء أسوشيتد برس أن أربعة من ركاب الطائرة كانوا من ضباط البحرية، وأربعة آخرون من المدنيين، من بينهم طفل، ولم يتضح على الفور من بين الركاب من قتل في الحادث.



وأكد الضابط في خفر السواحل الأميركي، لوك بيكر، وفاة خمسة أشخاص في الحادث، فيما لا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق.