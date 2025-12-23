الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
قتلى في تحطم طائرة عسكرية مكسيكية

تحطم مروحية(أرشيفية)
23 ديسمبر 2025 07:57

تحطمت طائرة صغيرة تابعة للبحرية المكسيكية تقل مريضاً صغير السن وسبعة آخرين يوم الاثنين قرب جالفستون، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وأدى إلى بدء عمليات بحث في المياه قبالة ساحل ولاية تكساس الأميركية ، بحسب ما أفاد مسؤولون.

وأوضحت البحرية المكسيكية في بيان لوكالة أنباء أسوشيتد برس أن أربعة من ركاب الطائرة كانوا من ضباط البحرية، وأربعة آخرون من المدنيين، من بينهم طفل، ولم يتضح على الفور من بين الركاب من قتل في الحادث.

وأكد الضابط في خفر السواحل الأميركي، لوك بيكر، وفاة خمسة أشخاص في الحادث، فيما لا تزال أسباب التحطم قيد التحقيق.

المصدر: وكالات
طائرة
المكسيك
