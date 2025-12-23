الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إطلاق أول صاروخ فضائي تجاري لشركة "إينوسبيس" الكورية

إطلاق أول صاروخ فضائي تجاري لشركة "إينوسبيس" الكورية
23 ديسمبر 2025 09:38

تم إطلاق صاروخ "هانبيت-نانو"، وهو أول صاروخ مداري تجاري لكوريا الجنوبية، من موقع إطلاق في البرازيل اليوم الثلاثاء (بتوقيت كوريا)، ولكن تم رصد ألسنة اللهب بعد وقت قصير من الإطلاق.

وانطلق الصاروخ من مركز ألكانتارا الفضائي في الساعة 1013 مساء يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، وفقاً لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن شركة "إينوسبيس" الكورية الجنوبية الناشئة في مجال الفضاء.

 

أخبار ذات صلة
الإمارات وكوريا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
معرض «روافد ورؤى» يعكس عمق الشراكة الثقافية بين الإمارات وكوريا

ولوحظت ألسنة اللهب مباشرة بعد الإقلاع، على الرغم من أن الشركة لم تقدم مزيداً من التفاصيل حول سبب المشكلة أو مدى خطورتها. وقامت الشركة ببث عملية الإطلاق مباشرة على اليوتيوب، لكنها أوقفت البث بعد نحو دقيقة واحدة من الإقلاع. ويحمل الصاروخ الفضائي حمولات، من بينها خمسة أقمار اصطناعية، وسيضعها في مدار منخفض على ارتفاع 300 كيلومتر. وفي حال نجاح الإطلاق، ستصبح "إينوسبيس" أول شركة كورية جنوبية خاصة تضع قمراً اصطناعياً تابعاً لأحد العملاء في المدار.

المصدر: وكالات
صاروخ
كوريا
