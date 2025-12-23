ولاية أسترالية تدرس تشديد القوانين بعد هجوم بوندي

تستعد ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا لإقرار قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة النارية والحد من الاحتجاجات، خلال جلسة طارئة تأتي في أعقاب واقعة إطلاق النار على شاطئ بوندي.

وقُتل 15 شخصا وأصيب العشرات في إطلاق نار خلال احتفال على شاطئ بوندي في 14 ديسمبر، مما أثار دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية واتخاذ إجراءات أقوى.

وقال رئيس ​الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء إن الحكومة ستتعامل مع خطاب ‌الكراهية وتحد من الأسلحة، وستعمل مع الولايات على وضع قوانين جديدة.

ومن المتوقع أن ​تجيز الغرفة العليا في برلمان ولاية نيو ساوث ويلز اليوم الثلاثاء ⁠مشروع قانون ‌الإرهاب وتعديل التشريعات الأخرى.





