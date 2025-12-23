الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يعتزم دعوة رئيسي كازاخستان وأوزبكستان لحضور قمة مجموعة العشرين

ترامب يعتزم دعوة رئيسي كازاخستان وأوزبكستان لحضور قمة مجموعة العشرين
23 ديسمبر 2025 22:19

قال الرئيس الأميركي دونالد دونالد ترامب إنه يعتزم دعوة رئيسي كازاخستان وأوزبكستان للمشاركة كضيوف في قمة مجموعة العشرين التي ستستضيفها مدينة ميامي الأميركية العام المقبل.
وأوضح ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه تحدث مع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف والرئيس الأوزبكي شوكت ميرزاييف في «مكالمتين هاتفيتين رائعتين» صباح اليوم الثلاثاء، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وأضاف ترامب: «ناقشنا أهمية إحلال السلام في الصراعات المستمرة، وتعزيز التجارة والتعاون بين دولنا، والعلاقة مع كلا البلدين رائعة للغاية». وسبق أن وصف فريق ترامب قمة مجموعة العشرين - التي من المقرر أن تستضيفها الولايات المتحدة العام المقبل في منتجع ترامب للجولف في دورال بولاية فلوريدا - بأنها تجمع أكثر حصرية، بعد أن تجاوز عدد الحضور الاقتصادات الكبرى في العالم في السنوات الأخيرة.
ويسعى ترامب لتعزيز العلاقات مع دول آسيا الوسطى ضمن جهوده لتنويع إمدادات الولايات المتحدة من المعادن النادرة، التي يسيطر عليها في العادة المنتجون الصينيون. 

 

المصدر: د ب أ
دونالد ترامب
