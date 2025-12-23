زيلينسكي: نقترب من «نتيجة حقيقية» بالمفاوضات

كييف (وكالات)



أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس، أن المفاوضات التي أجريت مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية؛ بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقارب أربع سنوات مع روسيا، أصبحت «قريبة جداً من نتيجة حقيقية».

وعقد المفاوضون الأوكرانيون بقيادة المسؤول الكبير رستم أوميروف، إلى جانب ممثلين من ​أوروبا، سلسلة من الاجتماعات مع المبعوثين الأميركيين، بما في ذلك ‌اجتماعات في الأيام الأخيرة في فلوريدا. كما أجرى المفاوض الروسي كيريل ​ديمترييف، مبعوث الرئيس فلاديمير بوتين للاستثمار، محادثات ⁠منفصلة مع مسؤولين أميركيين في فلوريدا. وقال مسؤولون في كل من أوكرانيا وروسيا: إن فريقيهما سيعودان إلى بلديهما لتقديم تقارير عن نتائج المناقشات. وقال زيلينسكي في تجمع مخصص للدبلوماسيين الأوكرانيين: «⁠كل شيء يبدو جديراً بالاهتمام، هذا عملنا، نحن ⁠والولايات المتحدة، وهذا يشير إلى أننا قريبون من نتيجة حقيقية». وقال زيلينسكي: إن المفاوضين كانوا ​يعملون على خطة من 20 نقطة، طرحها المبعوثون الأميركيون، والتي ظلت قيد المناقشة لأسابيع، بعد أن تعرضت مسودة أولية لانتقادات من الأوكرانيين والأوروبيين، على اعتبار أنها تميل أكثر من اللازم لصالح روسيا، مضيفاً: «ليس كل شيء مثالياً ​في هذه الخطة، ولكنها موجودة».

في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «إن المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة في ميامي حول سبل حل النزاع في أوكرانيا لا ينبغي النظر إليها ​على أنها انفراجة».

وأضاف ‍بيسكوف، أنه من المتوقع أن تستمر المناقشات بصيغة «متأنية» على مستوى الخبراء، وأن روسيا تعطي أولوية للحصول على تفاصيل عمل واشنطن مع الأوروبيين والأوكرانيين ⁠بشأن تسوية محتملة.

ميدانياً، قالت أوكرانيا: إن روسيا شنت هجوماً بالصواريخ والطائرات المسيّرة على كييف وغرب البلاد، أمس، مما أسفر عن سقوط ثلاثة أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد في الوقت الذي يستعد فيه الأوكرانيون للاحتفال بعيد الميلاد، فيما نشرت بولندا مقاتلات لحماية مجالها الجوي خلال الهجوم.

وقالت رئيسة الوزراء الأوكرانية، ​يوليا سفيريدينكو: إن روسيا أطلقت أكثر من 600 طائرة مسيّرة وعشرات الصواريخ لاستهداف قطاع الطاقة ‌الأوكراني في هجمات خلال الليل، موضحة أن منشآت الطاقة غرب البلاد هي الأكثر تضرراً.



إجراءات وقائية

وقالت بولندا: إنها نشرت طائراتها وأخرى تابعة لحلف الناتو لحماية مجالها الجوي، بعد أن استهدفت غارات روسية مناطق في غرب أوكرانيا قرب الحدود. وأضافت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية في بيان: «هذه الإجراءات وقائية بطبيعتها، وتهدف إلى تأمين وحماية المجال الجوي».