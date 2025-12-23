جمعية الإغاثة الطبية: غياب الأدوية ينذر بمضاعفات مزمنة

غزة (الاتحاد)



حذرت جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، أمس، من مضاعفات صحية كثيرة لأصحاب الأمراض المزمنة جراء عدم توفر الأدوية الخاصة بهم، ومنع إسرائيل سفرهم للخارج من أجل العلاج.

وقالت الجمعية في بيان: «إن 1200 مريض فلسطيني توفوا جراء عدم توفر العلاج لهم بقطاع غزة ومنعهم من السفر لاستكمال العلاج، من دون الإشارة إلى الفترة الزمنية».

لكن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، قال الجمعة، إن 1092 مريضاً بالقطاع توفوا وهم بانتظار الإجلاء الطبي بين يوليو 2024 ونوفمبر 2025.

وأوضح البيان، أن 99 % من العمليات الجراحية المتخصصة بالعظام لا يوجد لها أي مستلزمات طبية، ما أدى لتوقفها بشكل كامل، محذراً من مضاعفات صحية تنعكس على حياة المرضى.

والأحد، حذرت وزارة الصحة في غزة، من تدهور خطير في الأرصدة الدوائية بمستشفيات القطاع جراء نسب عجز بلغت 52 % في الأدوية و71 % في المستهلكات الطبية.