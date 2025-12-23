الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ«الاتحاد»: نحتاج طواقم دولية لمعالجة الأجسام غير المنفجرة

فلسطينيون وسط مخيم النصيرات للنازحين (أ ف ب)
24 ديسمبر 2025 01:04

حسن الورفلي (القاهرة)

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، أمجد الشوا، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة معقد على كافة المستويات رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى وجود 61 طناً من الركام المنتشر في كافة مناطق القطاع، مع وجود 20 ألف جسم غير منفجر من مخلفات الحرب، مما يتطلب دخول طواقم دولية بشكل عاجل لمعالجة مخلفات هذه الأجسام.

أخبار ذات صلة
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
جمعية الإغاثة الطبية: غياب الأدوية ينذر بمضاعفات مزمنة

وكشف الشوا في تصريحات لـ«الاتحاد»، عن تراكم 900 ألف طن متري من النفايات في غزة وهي مؤشرات خطيرة للغاية على الصحة العامة للنازحين، موضحاً أنه مع حدوث المنخفضات الجوية تنساب مياه الصرف الصحي مع النفايات والركام لتغرق خيام النازحين في ظل عدم توافر الآليات والمعدات الخاصة لشفط المياه، ما يؤدي لغرق كافة الخيام وسط معاناة كبيرة للسكان الذين يعانون أيضاً من عدم توفر الملابس الشتوية المحدودة.
وأشار إلى أن آلاف الأسر تتواجد في منازل معرضة للانهيار وهو ما يحدث يومياً بانهيار المنازل نتيجة السيول، وهو تهديد خطير للغاية يتطلب إدخال الآليات والمعدات والأدوات بشكل فوري، مع توفير «كارفانات» والمواد اللازمة لإعادة إعمار المناطق المدمرة وتأهيل البنية التحتية.
وأكد الشوا أن البروتوكول الإنساني الذي ينص على إدخال 600 شاحنة يومياً لا يتم تطبيقه، حيث تسمح إسرائيل بإدخال ما بين 200 إلى 300 شاحنة من المساعدات، نصفها مخصصة للتجار والقطاع الخاص في غزة، بالإضافة لعدم السماح بإدخال أي توسع في طبيعة المواد سواء آليات ثقيلة لرفع الأنقاض أو أجهزة طبية ويتم فقط إدخال 10 % فقط من احتياجات القطاع من الأدوية.
ولفت مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، إلى أن المواد الغذائية التي تدخل لا يمكن أن تعالج أزمة المجاعة مع فقدان 1.5 مليون مواطن لمنازلهم ومكوث نحو 800 ألف شخص منهم في خيام مهترئة معرضة للغرق في أي وقت.

فلسطين
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
24 ديسمبر 2025
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
الأخبار العالمية
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
24 ديسمبر 2025
لاجئات سودانيات في مخيم إريديمي للاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
24 ديسمبر 2025
إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
24 ديسمبر 2025
نازحون عائدون إلى مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
24 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©