الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين

أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
24 ديسمبر 2025 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإمارات لا تسعى إلى زعامة ولا إلى نفوذ، بل تعمل مع شركائها من أجل منطقة مستقرة ومزدهرة وخالية من التطرف.
وقال معاليه، عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس»: «تابعتُ الحملات الشرسة على بلدي، بعضها من مصادر متوقعة، وأخرى من أطراف لم أتوقعها، حملاتٌ تجاهلت في غالبها الظروف الداخلية للحالات التي تتناولها، لتبرّر تقصيرها وهروبها إلى الأمام، فبقيت في مجملها معدومة النتائج». 
وأوضح معاليه: «ليست الإمارات من تحمل رغبة السودانيين في السلام والحكم المدني، بل هي مطالبهم، ولا تسعى الإمارات إلى زعامة ولا إلى نفوذ، بل تعمل مع شركائها من أجل منطقة مستقرة ومزدهرة وخالية من التطرف». وتابع: «مع الإمارات، الشراكة تُبنى على الثقة والوضوح والتكافؤ».

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
أنور قرقاش
الإمارات
السودان
رئيس الدولة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
24 ديسمبر 2025
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
الأخبار العالمية
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
24 ديسمبر 2025
لاجئات سودانيات في مخيم إريديمي للاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
24 ديسمبر 2025
إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
24 ديسمبر 2025
نازحون عائدون إلى مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
24 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©