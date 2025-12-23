الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
24 ديسمبر 2025 01:04

الأمم المتحدة (وكالات)

اعتمد مجلس الأمن الدولي أمس قراراً يمدد تفويض القوة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال حتى عام 2026.
وتنتشر بعثة الدعم والاستقرار التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)  لدعم القوات الأمنية الصومالية ومكافحة حركة الشباب الإرهابية.
 وقد حلّت هذه البعثة محل مهمة «انتقالية» في يناير، كانت بدورها امتدادا لقوة تابعة للاتحاد الأفريقي أُطلقت أساساً عام 2007.
 وعلى الرغم من المكاسب التي حققتها القوات الصومالية وقوات البعثة ضد حركة «الشباب» الإرهابية في عامي 2022 و2023، فإن الجماعة المرتبطة بتنظيم القاعدة عادت إلى شن هجمات منذ العام الماضي. وتبنّت الحركة هجوماً وقع في مارس كاد أن يصيب موكب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، كما أطلقت في أبريل قذائف على مطار مقديشو.
وفي أغسطس، استعادت القوات المسلحة الصومالية وقوات البعثة بلدة بارييري الاستراتيجية، التي تضم قاعدة عسكرية وتقع على بعد نحو 100 كيلومتر غرب العاصمة مقديشو.
 ويبقي القرار الذي تم اعتماده أمس العدد الأقصى لعناصر البعثة عند 11826 عنصراً نظامياً، بينهم 680 شرطياً.
كما أعرب مجلس الأمن في القرار عن «قلقه إزاء النقص المزمن المستمر في تمويل» البعثة.

أخبار ذات صلة
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
السلطات الصومالية تعزز الأمن في مقديشو
مجلس الأمن الدولي
الاتحاد الأفريقي
الصومال
حركة الشباب الإرهابية
آخر الأخبار
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن الدولي (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد التزامها الراسخ والثابت تجاه الشعب السوداني
24 ديسمبر 2025
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
الأخبار العالمية
أنور قرقاش: السلام والحكم المدني مطلب السودانيين
24 ديسمبر 2025
لاجئات سودانيات في مخيم إريديمي للاجئين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم المفوضية الأممية لحقوق الإنسان لـ«الاتحاد»: ضرورة وضع حد للمعاناة الإنسانية في السودان
24 ديسمبر 2025
إحدى جلسات مجلس الأمن (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«مجلس الأمن» يمدد تفويض بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
24 ديسمبر 2025
نازحون عائدون إلى مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مشاورات عربية وإسلامية للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
24 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©