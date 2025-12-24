الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

قتيلان ومفقودون في انفجار دار مسنين بولاية بنسلفانيا الأميركية

قتيلان ومفقودون في انفجار دار مسنين بولاية بنسلفانيا الأميركية
24 ديسمبر 2025 08:08

أسفر انفجار مدو، الثلاثاء، في دار رعاية تقع خارج مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية عن مقتل شخصين على الأقل، وانهيار جزء من المبنى، واندلاع حريق، بينما علق أشخاص داخل المبنى، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقال حاكم ولاية بنسلفانيا، جوش شابيرو، في مؤتمر صحفي بعد عدة ساعات من الانفجار، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما بعد أن تعامل رجال الطوارئ مع النيران ورائحة الغاز الكثيفة لإجلاء السكان والموظفين.
وأشار مسؤولو الإطفاء إلى أنهم ما زالوا في "وضع الإنقاذ" بعد خمس ساعات، حيث استمر المستجيبون في الحفر يدوياً وباستخدام كلاب البحث وأجهزة السونار لتحديد أماكن الضحايا المحتملين.

ووقع الانفجار في مركز بريستول للرعاية الصحية وإعادة التأهيل في بلدة بريستول، وذلك بينما كان فريق من خدمات المرافق في الموقع للتحقق من تسرب غاز. 

المصدر: وكالات
انفجار
الولايات المتحدة الأميركية
