الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف موسكو

24 ديسمبر 2025 09:59

قالت السلطات المحلية في روسيا اليوم الأربعاء إن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت موسكو خلال الليل ما أدى إلى اندلاع حريق في موقع صناعي بمنطقة تولا ​الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الروسية.
وقال رئيس بلدية ‌موسكو سيرجي سوبيانين عبر تطبيق ​تيليجرام إنه تسنى إسقاط ثلاث طائرات ⁠مسيرة ‌على الأقل كانت تستهدف موسكو.
وأضاف أن فرق الطوارئ أُرسلت إلى مواقع سقوط حطام الطائرات المسيرة، لكن لم ترد ⁠أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار.
وأعلنت هيئة ⁠الطيران المدني في روسيا عبر تيليجرام أن اثنين من المطارات الرئيسية الأربعة التي ​تخدم العاصمة قلصتا عملياتهما.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، نصفها تقريبا فوق ​مناطق متاخمة للحدود مع أوكرانيا.

المصدر: وكالات
