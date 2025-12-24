هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف موسكو

قالت السلطات المحلية في روسيا اليوم الأربعاء إن هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت موسكو خلال الليل ما أدى إلى اندلاع حريق في موقع صناعي بمنطقة تولا الواقعة إلى الجنوب من العاصمة الروسية.
وقال رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين عبر تطبيق تيليجرام إنه تسنى إسقاط ثلاث طائرات مسيرة على الأقل كانت تستهدف موسكو.
وأضاف أن فرق الطوارئ أُرسلت إلى مواقع سقوط حطام الطائرات المسيرة، لكن لم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع أضرار.
وأعلنت هيئة الطيران المدني في روسيا عبر تيليجرام أن اثنين من المطارات الرئيسية الأربعة التي تخدم العاصمة قلصتا عملياتهما.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 172 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، نصفها تقريبا فوق مناطق متاخمة للحدود مع أوكرانيا.