الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عاصفة قوية تضرب كالفورنيا وإجلاء المئات

عمال يحملون أكياساً من الرمل بالقرب استعدادا لعاصفة نهرية في ألتادينا، كاليفورنيا.
24 ديسمبر 2025 15:27

ضربت عاصفة كبيرة كالفورنيا وأدت لإجلاء المئات في المناطق المتضررة في ظل توقعات بوقوع فيضانات وتأخيرات في السفر خلال عيد الميلاد في معظم أجزاء الولاية، بحسب ما أفاد مسؤولون.
وحذّرت هيئة الأرصاد الوطنية من "أمطار غزيرة وثلوج ورياح في كالفورنيا حتى الجمعة"، داعية سكان المناطق الواقعة في شمال ووسط وجنوب الولاية إلى "توخي الحذر الشديد".
وحذر خبير الأرصاد الجوية لدى الهيئة أريل كوهين من لوس أنجلوس سكان الولاية بالقول "إذا كنتم تخططون للسفر خلال عطلة عيد الميلاد، يرجى بأن تعيدوا النظر في خططكم".
ويتوقع بأن تؤدي العاصفة إلى تساقط الأمطار والثلوج على مدى أيام.
وقال كوهين"بحلول ليل الأربعاء حتى الجمعة ستكون العديد من المناطق شهدت على الأرجح فيضانات كبيرة وانزلاقات صخرية وانهيارات وحلية، خصوصا في المرتفعات والطرق التي تمر في الوديان".
وأشار إلى أن بعض مناطق جنوب كالفورنيا قد تشهد هطول ما يصل إلى 30,5 سنتيمترا من الأمطار.
ورفعت درجة التأهب تحسبا لوقوع فيضانات في معظم أجزاء مقاطعة لوس أنجليس وأجزاء أخرى من الولاية ليل الثلاثاء.
وفي سلسلة جبال سييرا نيفادا على طول الحدود الشرقية لكالفورنيا، تساقطت ثلوج بلغت سماكتها نحو 30 سنتيمترا هذا الأسبوع فيما يتوقع بأن تصل إلى نحو 152 سنتيمترا قبل انتهاء العاصفة.
يتوقع أيضا بأن تصاحب العاصفة رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومترا في الساعة.

أخبار ذات صلة
أمطار غزيرة وفيضانات تجتاح كاليفورنيا
كليبرز وكريس بول «نهاية المغامرة»
المصدر: وكالات
كاليفورنيا
لوس أنجلوس
آخر الأخبار
تشيلسي يستعيد بالمر بالكامل
الرياضة
تشيلسي يستعيد بالمر بالكامل
اليوم 16:21
مالك يوفنتوس يشعل حماس الفريق بـ«عشاء الكريسماس»
الرياضة
مالك يوفنتوس يشعل حماس الفريق بـ«عشاء الكريسماس»
اليوم 16:19
حكيم زياش ينعى شقيقه عبر «إنستجرام» بـ «كلمات مؤثرة»
الرياضة
حكيم زياش ينعى شقيقه عبر «إنستجرام» بـ «كلمات مؤثرة»
اليوم 16:16
كارلوس باليبا.. موهبة تطارد المجد في أدغال أفريقيا
الرياضة
كارلوس باليبا.. موهبة تطارد المجد في أدغال أفريقيا
اليوم 16:16
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعاً في الكرملين بموسكو.
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين يطلع على مقترحات السلام الأميركية في أوكرانيا
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©