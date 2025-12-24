الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تايوان

زلزال
24 ديسمبر 2025 15:15

قالت هيئة الأرصاد في منطقة تايتونج الساحلية بجنوب شرق تايوان إن زلزالا بقوة 6.​1 درجة ضرب المنطقة اليوم الأربعاء، ‌ولم ترد تقارير عن ​وقوع أضرار.
وهز ⁠الزلزال ‌مباني في العاصمة تايبه. وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 11.⁠9 كيلومتر.
وأفادت سلطات الدفاع المدني ⁠في تايوان بعدم ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار ​في البلاد.
وذكرت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لصناعة الرقائق الإلكترونية أن الزلزال لم يكن ​بالقوة التي تستدعي ‍إخلاء المصانع في تايوان، التي تقع بالقرب من ملتقى صفيحتين تكتونيتين مما ‍يجعلها عرضة للزلازل.

أخبار ذات صلة
زلزال بقوة 6.4 درجة يهز بابوا غينيا الجديدة
زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شمال اليابان
المصدر: وكالات
زلزال
تايوان
آخر الأخبار
تشيلسي يستعيد بالمر بالكامل
الرياضة
تشيلسي يستعيد بالمر بالكامل
اليوم 16:21
مالك يوفنتوس يشعل حماس الفريق بـ«عشاء الكريسماس»
الرياضة
مالك يوفنتوس يشعل حماس الفريق بـ«عشاء الكريسماس»
اليوم 16:19
حكيم زياش ينعى شقيقه عبر «إنستجرام» بـ «كلمات مؤثرة»
الرياضة
حكيم زياش ينعى شقيقه عبر «إنستجرام» بـ «كلمات مؤثرة»
اليوم 16:16
كارلوس باليبا.. موهبة تطارد المجد في أدغال أفريقيا
الرياضة
كارلوس باليبا.. موهبة تطارد المجد في أدغال أفريقيا
اليوم 16:16
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعاً في الكرملين بموسكو.
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين يطلع على مقترحات السلام الأميركية في أوكرانيا
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©