زلزال بقوة 6.1 درجة يضرب تايوان

قالت هيئة الأرصاد في منطقة تايتونج الساحلية بجنوب شرق تايوان إن زلزالا بقوة 6.1 درجة ضرب المنطقة اليوم الأربعاء، ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار.
وهز الزلزال مباني في العاصمة تايبه. وذكرت الهيئة أن الزلزال وقع على عمق 11.9 كيلومتر.
وأفادت سلطات الدفاع المدني في تايوان بعدم ورود تقارير بعد عن وقوع أضرار في البلاد.
وذكرت شركة تي.إس.إم.سي التايوانية لصناعة الرقائق الإلكترونية أن الزلزال لم يكن بالقوة التي تستدعي إخلاء المصانع في تايوان، التي تقع بالقرب من ملتقى صفيحتين تكتونيتين مما يجعلها عرضة للزلازل.