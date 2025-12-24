الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الكرملين: بوتين يطلع على مقترحات السلام الأميركية في أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعاً في الكرملين بموسكو.
24 ديسمبر 2025 16:14

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرى إطلاعه على فحوى اتصالات مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مقترحات أميركية لاتفاق محتمل لإحلال السلام في أوكرانيا وإن موسكو ستبدأ الآن في صياغة موقفها.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المبعوث كيريل دميترييف ⁠أطلع بوتين على اتصالات خلال زيارته إلى ميامي.
وقال للصحفيين "كل الخطوط العريضة لموقف الجانب الروسي معروفة جيدا لزملائنا من الولايات المتحدة".
وأضاف "نعتزم الآن صياغة موقفنا على أساس المعلومات التي تلقاها الرئيس ومواصلة اتصالاتنا في المستقبل القريب جدا عبر القنوات ​القائمة التي تعمل حاليا".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين نشرها مكتبه اليوم ‍الأربعاء، إن الوفدين الأوكراني والأميركي اقتربا من وضع اللمسات النهائية على خطة من 20 نقطة في المحادثات التي جرت في مطلع الأسبوع في ميامي.

أخبار ذات صلة
زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع رداً روسياً على خطة مسودة السلام
هجمات بطائرات مسيّرة تستهدف موسكو
المصدر: وكالات
روسيا
بوتين
روسيا وأوكرانيا
الكرملين
آخر الأخبار
تشيلسي يستعيد بالمر بالكامل
الرياضة
تشيلسي يستعيد بالمر بالكامل
اليوم 16:21
مالك يوفنتوس يشعل حماس الفريق بـ«عشاء الكريسماس»
الرياضة
مالك يوفنتوس يشعل حماس الفريق بـ«عشاء الكريسماس»
اليوم 16:19
حكيم زياش ينعى شقيقه عبر «إنستجرام» بـ «كلمات مؤثرة»
الرياضة
حكيم زياش ينعى شقيقه عبر «إنستجرام» بـ «كلمات مؤثرة»
اليوم 16:16
كارلوس باليبا.. موهبة تطارد المجد في أدغال أفريقيا
الرياضة
كارلوس باليبا.. موهبة تطارد المجد في أدغال أفريقيا
اليوم 16:16
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر اجتماعاً في الكرملين بموسكو.
الأخبار العالمية
الكرملين: بوتين يطلع على مقترحات السلام الأميركية في أوكرانيا
اليوم 16:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©