الكرملين: بوتين يطلع على مقترحات السلام الأميركية في أوكرانيا

قال الكرملين اليوم الأربعاء إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جرى إطلاعه على فحوى اتصالات مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مقترحات أميركية لاتفاق محتمل لإحلال السلام في أوكرانيا وإن موسكو ستبدأ الآن في صياغة موقفها.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن المبعوث كيريل دميترييف ⁠أطلع بوتين على اتصالات خلال زيارته إلى ميامي.

وقال للصحفيين "كل الخطوط العريضة لموقف الجانب الروسي معروفة جيدا لزملائنا من الولايات المتحدة".

وأضاف "نعتزم الآن صياغة موقفنا على أساس المعلومات التي تلقاها الرئيس ومواصلة اتصالاتنا في المستقبل القريب جدا عبر القنوات ​القائمة التي تعمل حاليا".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في تصريحات للصحفيين نشرها مكتبه اليوم ‍الأربعاء، إن الوفدين الأوكراني والأميركي اقتربا من وضع اللمسات النهائية على خطة من 20 نقطة في المحادثات التي جرت في مطلع الأسبوع في ميامي.



