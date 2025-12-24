بابا الفاتيكان يوجه رسالة سلام إلى العالم خلال الكريسماس

حث بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، "أصحاب النوايا الحسنة"، على تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، في جميع الحروب التي يشهدها العالم خلال فترة أعياد الميلاد (الكريسماس). وقال البابا: "أتمنى أن يسود السلام العالم لمدة 24 ساعة". ومن المقرر أن يحتفل ليو، الذي تولى البابوية في مايو الماضي، بأول قداس له عشية عيد الميلاد في وقت لاحق اليوم الأربعاء بكاتدرائية القديس بطرس، حيث من المتوقع أن يلقي كلمة ضد الحروب وأعمال العنف، يستذكر فيها معاناة المدنيين. ومن المقرر أن يلقي البابا في يوم عيد الميلاد، رسالة الكريسماس التقليدية في ساحة القديس بطرس، حيث من المتوقع أن يحضر القداس عشرات الآلاف.