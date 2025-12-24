الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بابا الفاتيكان يوجه رسالة سلام إلى العالم خلال الكريسماس

البابا ليو الرابع عشر
24 ديسمبر 2025 16:53

حث بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، "أصحاب النوايا الحسنة"، على تنفيذ وقف لإطلاق النار لمدة 24 ساعة، في جميع الحروب التي يشهدها العالم خلال فترة أعياد الميلاد (الكريسماس). وقال البابا: "أتمنى أن يسود السلام العالم لمدة 24 ساعة". ومن المقرر أن يحتفل ليو، الذي تولى البابوية في مايو الماضي، بأول قداس له عشية عيد الميلاد في وقت لاحق اليوم الأربعاء بكاتدرائية القديس بطرس، حيث من المتوقع أن يلقي كلمة ضد الحروب وأعمال العنف، يستذكر فيها معاناة المدنيين. ومن المقرر أن يلقي البابا في يوم عيد الميلاد، رسالة الكريسماس التقليدية في ساحة القديس بطرس، حيث من المتوقع أن يحضر القداس عشرات الآلاف. 

المصدر: وكالات
موسم أعياد الكريسماس
الكريسماس
