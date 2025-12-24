بدء المحادثات بين تايلاند وكمبوديا وسط آمال بوقف إطلاق النار

بدأ ضباط عسكريون من تايلاند وكمبوديا محادثات اليوم الأربعاء في إقليم تشانثابوري شرق تايلاند، وسط آمال بأن ينضم إليهم وزيرا دفاع البلدين يوم السبت المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الدولتان بدء المحادثات كما هو مقرر عند نقطة التفتيش الحدودية بان لايم بإقليم تشانثابوري، حسب صحيفة بانكوك بوست اليوم الأربعاء. تأتي المحادثات بعد يومين من اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيان(آسيان) في كوالالمبور في مسعى لإنقاذ هدنة توسطت فيها ماليزيا والرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد جولة سابقة من الاشتباكات في يوليو الماضي.