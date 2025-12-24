الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
بدء المحادثات بين تايلاند وكمبوديا وسط آمال بوقف إطلاق النار

وزير الخارجية التايلاندي يتحدث بعد اجتماع خاص لوزراء خارجية آسيان حول الوضع بين تايلاند وكمبوديا في كوالالمبور
24 ديسمبر 2025 17:16

بدأ ضباط عسكريون من تايلاند وكمبوديا محادثات اليوم الأربعاء في إقليم تشانثابوري شرق تايلاند، وسط آمال بأن ينضم إليهم وزيرا دفاع البلدين يوم السبت المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار. وأكدت الدولتان بدء المحادثات كما هو مقرر عند نقطة التفتيش الحدودية بان لايم بإقليم تشانثابوري، حسب صحيفة بانكوك بوست اليوم الأربعاء. تأتي المحادثات بعد يومين من اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيان(آسيان) في كوالالمبور في مسعى لإنقاذ هدنة توسطت فيها ماليزيا والرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد جولة سابقة من الاشتباكات في يوليو الماضي.  

المصدر: وكالات
تايلاند
وقف إطلاق النار
كمبوديا
