الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«تحالف دول الساحل» يدعو إلى عمليات مشتركة ضد الإرهاب

جنود من بوركينا فاسو يقفون على مركبة مدرعة في واغادوغو (أرشيفية)
25 ديسمبر 2025 01:27

باماكو (الاتحاد)

أعلن رئيس تحالف يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أن «إطلاق كتيبة مشتركة يجب أن تتبعه عمليات واسعة النطاق في الأيام المقبلة في منطقة تعاني من التطرف الدامي». 
ولم يقدم زعيم بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، أي تفاصيل في تصريحاته بعد تسميته رئيساً جديداً لـ«تحالف دول الساحل»، الذي انسحب أعضاؤه الثلاثة من الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا هذا العام. 
واتفق قادة الدول في قمة عقدت أمس الأول، على تعزيز الروابط الأمنية والاقتصادية، بعد أيام من إطلاق الكتيبة العسكرية المشتركة مطلع الأسبوع، والمخصصة لمحاربة الجماعات المسلحة، ومن المتوقع أن تضم 5 آلاف فرد. 
وقال زعيم المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني: إن «التحالف وضع حداً لجميع قوات الاحتلال في بلداننا». 
وأضاف تشياني: «لن تقرر أي دولة أو مجموعة مصالح مصير بلداننا بعد الآن».

أخبار ذات صلة
بوركينا فاسو تخطف فوزاً قاتلاً من غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا
مدرب مالي يرشّح المغرب للقب كأس أفريقيا
مالي
الإرهاب
بوركينا فاسو
النيجر
دول الساحل
دول الساحل الإفريقي
آخر الأخبار
نازحة سودانية جراء الحرب الأهلية تملأ عبوة مياه في مخيم مؤقت للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: أزمة التمويل تفاقم معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين
25 ديسمبر 2025
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
25 ديسمبر 2025
لاجئون سودانيون في مخيم مؤقت للنازحين بدولة تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2615 نازحاً من ولايتين بالسودان خلال يومين
25 ديسمبر 2025
مبنى سكني متضرر في أوكرانيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلمح إلى احتمال إجراء استفتاء على خطة سلام تنهي الحرب
25 ديسمبر 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع
25 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©