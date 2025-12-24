«تحالف دول الساحل» يدعو إلى عمليات مشتركة ضد الإرهاب

باماكو (الاتحاد)



أعلن رئيس تحالف يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، أن «إطلاق كتيبة مشتركة يجب أن تتبعه عمليات واسعة النطاق في الأيام المقبلة في منطقة تعاني من التطرف الدامي».

ولم يقدم زعيم بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، أي تفاصيل في تصريحاته بعد تسميته رئيساً جديداً لـ«تحالف دول الساحل»، الذي انسحب أعضاؤه الثلاثة من الكتلة الإقليمية لغرب أفريقيا هذا العام.

واتفق قادة الدول في قمة عقدت أمس الأول، على تعزيز الروابط الأمنية والاقتصادية، بعد أيام من إطلاق الكتيبة العسكرية المشتركة مطلع الأسبوع، والمخصصة لمحاربة الجماعات المسلحة، ومن المتوقع أن تضم 5 آلاف فرد.

وقال زعيم المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تشياني: إن «التحالف وضع حداً لجميع قوات الاحتلال في بلداننا».

وأضاف تشياني: «لن تقرر أي دولة أو مجموعة مصالح مصير بلداننا بعد الآن».