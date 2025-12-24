مجلس الأمن يؤكد دعم الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن

نيويورك (الاتحاد)



جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق سلام وازدهار دائمين للشعب اليمني.

وأكد الأعضاء، في بيان صحفي، دعمهم القوي والمتواصل للجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف. ونبّه الأعضاء إلى أن «التصعيد المستمر، بما في ذلك التطورات الأخيرة في اليمن، لا يفضي إلى إحراز تقدم»، داعين إلى خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية كافة. وجدد الأعضاء تأكيدهم التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وبمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأعربوا عن إدانتهم بأشد العبارات، الاحتجازات المستمرة التي يقوم بها الحوثيون ضد موظفين من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. وطالب الأعضاء في بيانهم، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مشددين على أن جميع التهديدات الموجهة إلى العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي.