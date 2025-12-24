الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مجلس الأمن يؤكد دعم الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن

جلسة لمجلس الأمن (أرشيفية)
25 ديسمبر 2025 01:27

نيويورك (الاتحاد)

جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي دعمهم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والتزامهم بالعمل من أجل تحقيق سلام وازدهار دائمين للشعب اليمني.
وأكد الأعضاء، في بيان صحفي، دعمهم القوي والمتواصل للجهود الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف. ونبّه الأعضاء إلى أن «التصعيد المستمر، بما في ذلك التطورات الأخيرة في اليمن، لا يفضي إلى إحراز تقدم»، داعين إلى خفض التصعيد وتكثيف الجهود الدبلوماسية من قبل الأطراف والجهات الفاعلة الإقليمية كافة. وجدد الأعضاء تأكيدهم التزامهم الراسخ بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، وبمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأعربوا عن إدانتهم بأشد العبارات، الاحتجازات المستمرة التي يقوم بها الحوثيون ضد موظفين من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية. وطالب الأعضاء في بيانهم، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لدى الحوثيين، مشددين على أن جميع التهديدات الموجهة إلى العاملين في مجال تقديم المساعدات الإنسانية غير مقبولة، وتزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي.

أخبار ذات صلة
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: أزمة التمويل تفاقم معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين
البرلمان العربي يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن
مجلس الأمن الدولي
الأمم المتحدة
اليمن
آخر الأخبار
نازحة سودانية جراء الحرب الأهلية تملأ عبوة مياه في مخيم مؤقت للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: أزمة التمويل تفاقم معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين
25 ديسمبر 2025
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
25 ديسمبر 2025
لاجئون سودانيون في مخيم مؤقت للنازحين بدولة تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2615 نازحاً من ولايتين بالسودان خلال يومين
25 ديسمبر 2025
مبنى سكني متضرر في أوكرانيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلمح إلى احتمال إجراء استفتاء على خطة سلام تنهي الحرب
25 ديسمبر 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع
25 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©