سوريا: العلاقة مع موسكو تدخل مرحلة جديدة

دمشق (الاتحاد)



قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أمس: إن العلاقات بين سوريا وروسيا تدخل عهداً جديداً هذا العام، معرباً عن تطلع بلاده نقلها إلى مستوى استراتيجي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الشيباني مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة موسكو، حيث أجرى مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضاف أن سوريا تطمح إلى إقامة علاقات متوازنة وهادئة مع جميع الدول، مشيراً إلى وجود تنسيق مستمر مع روسيا على المنصات الدولية، ومناقشة سبل تطوير هذا التنسيق خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن نحو 4 ملايين منزل دمرت في سوريا، ولا تزال مخيمات قائمة في شمال البلاد، إضافة إلى لاجئين في الخارج ينتظرون العودة، مؤكداً أن الحكومة السورية تعمل على جذب الاستثمارات بهدف توفير فرص عمل، وهو ما يمثل أحد مجالات التعاون مع الجانب الروسي.

وأكد الشيباني تطلع بلاده إلى إجراء مناقشات صريحة مع المسؤولين الروس، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.