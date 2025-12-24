الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

زيلينسكي يلمح إلى احتمال إجراء استفتاء على خطة سلام تنهي الحرب

مبنى سكني متضرر في أوكرانيا جراء قصف روسي (رويترز)
25 ديسمبر 2025 01:28

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

ألمح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى إمكانية إجراء استفتاء من أجل الموافقة على خطة السلام التي يعملون عليها لإنهاء الحرب الدائرة في البلاد.
وأكد زيلينسكي في تصريحات صحفية من العاصمة كييف، أمس، أن سلامة أراضي أوكرانيا وضمانات أمنها ذات أهمية بالغة لهم، مشيراً إلى إمكانية إجراء انتخابات رئاسية في البلاد في حال تشكلت الظروف الأمنية المناسبة.
وقال: «ستقوم أوكرانيا بعرض هذه الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها، أو إجراء استفتاء شعبي على مستوى البلاد بالتصويت بالموافقة أو الرفض، وقد تقرر أوكرانيا أيضاً إجراء انتخابات رئاسية بالتزامن مع الاستفتاء».
وشدد زيلينسكي على ضرورة إعلان وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً على الأقل من أجل إجراء انتخابات أو استفتاء في البلاد.
وفي 23 نوفمبر الفائت، أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدّثة ومنقحة، عقب مباحثات بين الوفدين الأميركي والأوكراني، لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، من دون الكشف عن تفاصيل الخطة المحدثة.
إلى ذلك، كشف الكرملين، أمس، عن آخر المستجدات بشأن التسوية الأوكرانية، مؤكداً أن موسكو ستواصل اتصالاتها مع واشنطن عبر القنوات القائمة في المستقبل القريب، فيما قالت كييف: إن الوفدين الأوكراني والأميركي اقتربا من وضع اللمسات النهائية على خطة سلام من 20 نقطة.
وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن المبعوث الخاص كيريل دميترييف، قدّم تقريراً مفصلاً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن نتائج محادثات ميامي في الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن واشنطن على دراية بالمعايير الرئيسة لموقف موسكو بشأن التسوية الأوكرانية.

