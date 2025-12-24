الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مصر تشدد على أهمية تشكيل لجنة «التكنوقراط» لإدارة غزة

فلسطينيون يسيرون بين أنقاض المباني في مخيم جباليا (أ ف ب)
25 ديسمبر 2025 01:27

حسن الورفلي (القاهرة)

شدد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، أمس، على أهمية المضي في تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة قطاع غزة. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي جرى بين الوزير عبد العاطي ونظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس، في إطار التواصل الدوري لبحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتناول التطورات الإقليمية.
وأضاف البيان أن عبد العاطي، أكد أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، وضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء المهام الموكلة إليها من المجلس، بما يدعم ترسيخ إيقاف إطلاق النار وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة.
وأشار عبد العاطي إلى أهمية ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف لبدء مسار التعافي المبكر وإعادة الإعمار، معرباً عن إدانته للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية وحملات المستوطنين لترويع الفلسطينيين.
واتفق الوزيران، بحسب البيان، على ضرورة تمكين السلطة الفلسطينية وسرعة تحويل أموال الضرائب التي تحتجزها إسرائيل.

