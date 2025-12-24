الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في اليمن

أبو الغيط يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمختطفين في اليمن
24 ديسمبر 2025 23:02

رحب معالي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالاتفاق الذي جرى التوقيع عليه في العاصمة العمانية مسقط، بشأن تبادل الإفراج عن عدد من الأسرى والمختطفين من جنسيات مختلفة في الجمهورية اليمنية.

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله: إن هذا الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة، تستوجب المتابعة والبناء عليها من خلال مبادرات إضافية تهدف إلى إطلاق سراح مزيد من الأسرى والمختطفين والمحتجزين في اليمن.
وأعرب الأمين العام عن تقديره للجهود التي بذلتها سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ومكتب المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي أسهمت في التوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن أمله في أن يسهم في تهيئة مناخ ملائم لمعالجة شاملة ومستدامة للأزمة اليمنية.

المصدر: وام
أحمد أبو الغيط
