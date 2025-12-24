الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
25 ديسمبر 2025 01:28

رام الله (الاتحاد)

اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس مجدداً، أمس، على شكل مجموعات متتالية، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، بحماية من القوات الإسرائيلية، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوّار والمصلين للأقصى، ودققت في هوياتهم. وقال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية: «إن 109 مستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية وبعد صلاة الظهر». وأوضح أن الاقتحامات جرت عبر «باب المغاربة» في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات، وبحماية من الشرطة الإسرائيلية، وتخللتها انتهاكات داخل باحات المسجد.
وفي سياق آخر، هدمت السلطات الإسرائيلية، أمس، قرية «العراقيب» الفلسطينية الواقعة في منطقة النقب، للمرة الـ244 خلال 15 عاماً.
وقال عزيز الطوري، عضو «اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب»: «إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية وهدمت بيوتها للمرة الـ 244 خلال 15 عاماً».
وهدمت السلطات الإسرائيلية بيوت القرية المبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح أول مرة في يوليو 2010.
وتقطن نحو 22 عائلة منازل «العراقيب»، وفي كل مرة يعيد الأهالي بناء القرية بعد هدمها. ولا تعترف الحكومة الإسرائيلية بقرية «العراقيب»، ولكن سكانها يصرون على البقاء فيها رغم الهدم المتكرر.

