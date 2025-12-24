الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

2615 نازحاً من ولايتين بالسودان خلال يومين

لاجئون سودانيون في مخيم مؤقت للنازحين بدولة تشاد (أرشيفية)
25 ديسمبر 2025 01:28

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، أمس، نزوح 2615 شخصاً من ولايتي جنوب وشمال كردفان جنوبي السودان، خلال اليومين الماضيين «جراء انعدام الأمن»، وسط معارك محتدمة بين طرفي الصراع في المنطقة. 
جاء ذلك في بيانات للمنظمة عن النزوح خلال اليومين الماضيين، من مدينتي كادوقلي والدَّلَنج وبلدة دلامي بولاية جنوب كردفان وقرية الشُّول بولاية شمال كردفان.
وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث، اشتباكات ضارية بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أسابيع عدة، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة. وأفادت المنظمة، بأن فرقها الميدانية قدّرت نزوح 1475 شخصاً من مدينة كادوقلي مركز ولاية جنوب كردفان خلال 21 و22 ديسمبر الجاري، بسبب تفاقم انعدام الأمن.
وذكرت أن 180 شخصاً نزحوا من مدينة الدَّلنج في 22 ديسمبر الحالي، كما نزح 60 شخصاً من بلدة دلامي في 21 من ذات الشهر، جراء انعدام الأمن، مشيرة إلى أن النازحين توجهوا إلى مواقع متفرقة في ولايات جنوب كردفان وشمال كردفان والنيل الأبيض.
وأضافت: «نزح 900 شخص من قرية الشول في محافظة بارا بشمال كردفان إلى مواقع متفرقة بمحيط المحافظة، خلال يوم 21 ديسمبر الجاري نتيجة لتفاقم انعدام الأمن، موضحة أن الوضع الأمني لا يزال متوتراً ومتقلباً للغاية، وأنها ستواصل مراقبة التطورات عن قرب. وفي 18 ديسمبر الجاري، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أن عدد النازحين بولايات كردفان الثلاث بلغ 50 ألفاً و445 شخصاً، خلال الفترة من 26 أكتوبر إلى 17 ديسمبر الحالي.

