عاصفة عاتية تجتاح كاليفورنيا وتهدد بانزلاقات طينية

اجتاحت عاصفة شتوية قوية جنوب كاليفورنيا، اليوم، حيث هددت الأمطار الغزيرة بحدوث انزلاقات طينية في المناطق التي أتت عليها حرائق الغابات، مما أدى إلى ظروف ثلجية تقترب من انعدام الرؤية في الجبال وسفر خطير للملايين من سائقي السيارات في العطلات.

وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية أن جنوب كاليفورنيا قد يشهد أكثر أعياد الميلاد رطوبة منذ سنوات، وحذرت من حدوث فيضانات مفاجئة قد تضرب قريباً أجزاء من مقاطعتي سانتا باربرا وفينتورا .

وخضعت أجزاء أخرى من جنوب كاليفورنيا لتحذيرات من الرياح والفيضانات، وفي الشمال، خضع معظم وادي ساكرامنتو ومنطقة خليج سان فرانسيسكو للمراقبة خشية الفيضانات، وتحذيرات من هبوب رياح عاتية حتى بعد غدٍ الجمعة.