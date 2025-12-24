الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عاصفة عاتية تجتاح كاليفورنيا وتهدد بانزلاقات طينية

عاصفة عاتية تجتاح كاليفورنيا وتهدد بانزلاقات طينية
25 ديسمبر 2025 00:34

اجتاحت عاصفة شتوية قوية جنوب كاليفورنيا، اليوم، حيث هددت الأمطار الغزيرة بحدوث انزلاقات طينية في المناطق التي أتت عليها حرائق الغابات، مما أدى إلى ظروف ثلجية تقترب من انعدام الرؤية في الجبال وسفر خطير للملايين من سائقي السيارات في العطلات.
وذكرت خدمة الأرصاد الجوية الأميركية أن جنوب كاليفورنيا قد يشهد أكثر أعياد الميلاد رطوبة منذ سنوات، وحذرت من حدوث فيضانات مفاجئة قد تضرب قريباً أجزاء من مقاطعتي سانتا باربرا وفينتورا .
وخضعت أجزاء أخرى من جنوب كاليفورنيا لتحذيرات من الرياح والفيضانات، وفي الشمال، خضع معظم وادي ساكرامنتو ومنطقة خليج سان فرانسيسكو للمراقبة خشية الفيضانات، وتحذيرات من هبوب رياح عاتية حتى بعد غدٍ الجمعة.

المصدر: وام
عاصفة
نازحة سودانية جراء الحرب الأهلية تملأ عبوة مياه في مخيم مؤقت للنازحين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: أزمة التمويل تفاقم معاناة اللاجئين والنازحين السودانيين
25 ديسمبر 2025
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
25 ديسمبر 2025
لاجئون سودانيون في مخيم مؤقت للنازحين بدولة تشاد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
2615 نازحاً من ولايتين بالسودان خلال يومين
25 ديسمبر 2025
مبنى سكني متضرر في أوكرانيا جراء قصف روسي (رويترز)
الأخبار العالمية
زيلينسكي يلمح إلى احتمال إجراء استفتاء على خطة سلام تنهي الحرب
25 ديسمبر 2025
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب جباليا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات جوية وقصف مدفعي على مناطق متفرقة في القطاع
25 ديسمبر 2025
