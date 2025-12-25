الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أستراليا تعتزم إطلاق وسام وطني للشجاعة بعد هجوم سيدني

رجل يمر بلوحة جدارية في ملبورن لأحمد الأحمد، البطل في حادثة إطلاق النار على شاطئ بوندي
25 ديسمبر 2025 09:19

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الخميس، خططا لإطلاق وسام وطني للشجاعة لتكريم المدنيين وأفراد الاستجابة الأولى الذين واجهوا "أسوأ مظاهر الشر" خلال هجوم إرهابي أسفر عن مقتل 15 شخصا وألقى بظلال ثقيلة على موسم الأعياد في البلاد.
وقال ألبانيز إنه يعتزم إنشاء نظام تكريم خاص لأولئك الذين عرضوا أنفسهم للخطر للمساعدة خلال الهجوم الذي استهدف احتفالا على شاطئ البحر، ومن بينهم أحمد الأحمد، وهو مسلم سوري-أسترالي تمكن من تجريد أحد المهاجمين من سلاحه قبل أن يصاب هو نفسه.
وتتهم السلطات ساجد أكرم، الذي قتل برصاص الشرطة خلال الهجوم الذي وقع في 14 ديسمبر، وابنه نافيد أكرم ، بتنفيذ أسوأ مجزرة تشهدها أستراليا منذ عام 1996. وفي مؤتمر صحفي أعقب غداء يوم عيد الميلاد في مؤسسة خيرية بمدينة سيدني، وصف ألبانيز عيد الميلاد هذا العام بأنه محكوم بتباين حاد بين العنف المتطرف و"أفضل ما في الإنسانية".
وقال: "عيد الميلاد هذا مختلف بسبب الهجوم الإرهابي. لكن في الوقت نفسه، وبينما شهدنا أسوأ ما في الإنسانية، رأينا أيضا الشجاعة واللطف والتعاطف من أولئك الذين اندفعوا نحو الخطر".
وأوضح أن الأوسمة المقترحة ستكرم الأشخاص الذين يجري ترشيحهم والتوصية بمنحهم أوسمة الشجاعة أو الاستحقاق ضمن نظام الأوسمة والجوائز الأسترالي القائم، تقديرا لأفعالهم أثناء الهجوم وبعده.

المصدر: وكالات
