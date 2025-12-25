الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

احتفالات محدودة بعيد الميلاد في شاطئ بوندي بسيدني

ضباط شرطة يقومون بدوريات في يوم عيد الميلاد على شاطئ بوندي في سيدني
25 ديسمبر 2025 11:34

شهد شاطئ بوندي في سيدني اليوم الخميس، احتفالات محدودة بعيد الميلاد في أعقاب هجوم إرهابي قُتل فيه 15 شخصاً قبل أكثر من أسبوع.
وقامت الشرطة ‌بدوريات على الشاطئ، الذي يعد وجهة ​تقليدية لاحتفالات عيد الميلاد في المدينة، ⁠حيث تجمع ‌مئات الأشخاص.
ودفع الهجوم المسلح ​الذي وقع في 14 ديسمبر في احتفال إلى إطلاق دعوات لتشديد القوانين، في ​حين جرى تشديد قواعد ‍التجمعات العامة في سيدني بموجب قوانين جديدة أقرت أمس الأربعاء.
وشوهد مرتادو الشاطئ وهم يلتقطون الصور بجوار شجرة عيد الميلاد بينما التقط البعض ‍صوراً مع رجال الإنقاذ، لكن الطقس ⁠العاصف قلل من عدد المحتفلين ​على ما يبدو.
ونكست الأعلام خارج مبنى بوندي بافيليون المدرج في ​قائمة التراث بالقرب من موقع الهجوم.

المصدر: وكالات
