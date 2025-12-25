الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الصوماليون يصوتون في أول انتخابات محلية منذ 6 عقود

ناخب يدلي بورقة اقتراعه في مركز خلال انتخابات المجالس المحلية في مقديشو
25 ديسمبر 2025 12:07

من المقرر أن يصوت الصوماليون اليوم الخميس في انتخابات محلية، تعد أول انتخابات يتم إجراؤها بنظام الصوت الواحد منذ 1969.
وقد نظمت الحكومة الاتحادية في البلاد التصويت على أعضاء المجالس المحلية، الذي يتم في أنحاء المناطق الـ16 في مقديشو.
ونظمت البلاد في أبريل الماضي أول عملية تسجيل للناخبين منذ عقود تمهيدا لإجراء اقتراع عام وإنهاء نظام التصويت غير المباشر المعقد والقائم منذ عام 1969.
ويشارك في انتخابات المجالس المحلية أكثر من 1600 مرشح يتنافسون على 390 مقعدا في منطقة بنادر في جنوب شرق البلاد. 
وأحصت الهيئة الانتخابية تسجيل نحو 400 ألف ناخب للتصويت.

المصدر: وكالات
الصومال
مقديشو
انتخابات
