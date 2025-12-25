الصين: نأمل في إيجاد حلول متوازنة بشأن صفقة "تيك توك"

قالت متحدثة باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس عندما سُئلت عن تسليم عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة إن الحكومة الصينية ترغب في رؤية الشركات تتوصل إلى حلول تتوافق مع القوانين واللوائح الصينية وتوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وقعت شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك الأسبوع الماضي اتفاقيات ملزمة لتسليم السيطرة على عمليات تطبيق المقاطع المصورة القصيرة في الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك شركة أوراكل، في خطوة كبيرة نحو تجنب الحظر الأميركي.
وقال المتحدثة باسم وزارة التجارة خه يونغ تشيان في مؤتمر صحفي "من المأمول أن يعمل الجانب الأميركي مع الصين في الاتجاه نفسه، لضمان التشغيل المستمر والمستقر للشركات الصينية في الولايات المتحدة".