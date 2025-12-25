الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الصين: نأمل في إيجاد حلول متوازنة بشأن صفقة "تيك توك"

«تيك توك»
25 ديسمبر 2025 12:22

قالت متحدثة باسم وزارة التجارة الصينية اليوم الخميس عندما سُئلت عن تسليم عمليات تطبيق تيك توك في ​الولايات المتحدة إن الحكومة الصينية ‌ترغب في رؤية الشركات تتوصل ​إلى حلول تتوافق ⁠مع ‌القوانين واللوائح الصينية وتوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وقعت شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق ⁠تيك توك الأسبوع الماضي اتفاقيات ملزمة ⁠لتسليم السيطرة على عمليات تطبيق المقاطع المصورة القصيرة في ​الولايات المتحدة إلى مجموعة من المستثمرين، بما في ذلك شركة أوراكل، في خطوة كبيرة نحو تجنب الحظر ​الأميركي.
وقال المتحدثة باسم وزارة التجارة خه يونغ تشيان في مؤتمر صحفي "من ‍المأمول أن يعمل ⁠الجانب الأميركي ​مع الصين في الاتجاه نفسه، لضمان التشغيل المستمر والمستقر للشركات الصينية في الولايات المتحدة".

المصدر: وكالات
