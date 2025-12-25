بابا الفاتيكان يحث على إحلال السلام في أوكرانيا

حث بابا الفاتيكان، ليو الرابع عشر، على إحلال السلام في أوكرانيا، في أول قداس يترأسه بمناسبة عيد الميلاد أمام الآلاف من الأشخاص في ميدان القديس بطرس في روما اليوم الخميس.

وطالب البابا بـ «وقف ضجيج الأسلحة»، وحث جميع الأطراف المعنية في أوكرانيا على الشجاعة للانخراط في «حوار مخلص ومباشر ومحترم» بدعم من المجتمع الدولي.

وأشار البابا إلى الصراعات في العالم، حيث تحدث عن ضحايا الحرب والعنف في السودان وجنوب السودان ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وفيما يتعلق بالشرق الأوسط، صلى البابا من أجل تحقيق «العدالة والسلام والاستقرار في لبنان وفلسطين وإسرائيل وسوريا».