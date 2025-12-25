بابا الفاتيكان يعبر عن تضامنه مع سكان قطاع غزة

ندد البابا ليو الرابع عشر بـ"عبثية" الحروب و"الجروح المفتوحة" التي تخلفها، في أول رسالة وعظة له يوم عيد الميلاد اليوم الخميس، بعد عام شهد حروبا، معبّرا عن تضامنه مع سكان قطلع غزة.

وتحدث البابا في عظته عن غزة قائلا "كيف.. يمكننا ألا نفكّر بالخيام في غزة التي تعرّضت على مدى أسابيع للأمطار والرياح والبرد".

وشهدت غزة تساقط أمطار غزيرة خلال الأيام الأخيرة، ما أدى إلى اشتداد الظروف الصعبة التي يعيشها السكان الذين نزحوا جميعهم تقريبا خلال الحرب التي استمرت قرابة عامين، وتسبب بأوضاع إنسانية كارثية ودمار هائل.

وذكر البابا غزة في رسالته الميلادية أيضا، متحدثا عن "الذين لم يعودوا يملكون شيئا، وخسروا كل شيء، مثل سكان غزة"، مشيرا أيضا إلى "الذين يعانون الجوع والفقر".

وتفيد الأمم المتحدة بأن حوالى 1,3 مليون شخص يحتاجون حاليا إلى مساعدات لإيجاد مأوى في غزة وحذّرت من تداعيات انخفاض درجات الحرارة.

وجال البابا، في رسالته الميلادية الأولى منذ انتخابه رأسا للكنيسة الكاثوليكية، على النزاعات المشتعلة حول العالم، وذلك أمام آلاف المُحتشدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.