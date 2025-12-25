الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سوريا تبدأ عملية استبدال العملة الجديدة الخميس المقبل

25 ديسمبر 2025 19:29

 أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية  اليوم الخميس صدور المرسوم المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة. وقال حصرية ، في بيان نشره مصرف سوريا على صفحته بموقع  فيسبوك اليوم :" يسرني بكل فخر واعتزاز، أن أبارك بصدور المرسوم رقم /293/ لعام 2025 المتعلق بولادة العملة السورية الجديدة في محطة وطنية مفصلية تعكس بداية مرحلة اقتصادية ونقدية جديدة".
وأضاف أن المرسوم منح مصرف سوريا المركزي الصلاحيات اللازمة لتحديد مهل التبديل ومراكزه، بما يضمن حسن التنفيذ وسلاسة الإجراءات، وحدد يوم الخميس  الأول من يناير 2026 موعدا للبدء بعملية الاستبدال".
وأشار إلى أن التعليمات التنفيذية الناظمة ستصدر قريبا ، مع التركيز الكامل على خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم في مختلف المناطق ، لافتا إلى أن عملية التبديل ستكون سلسة ومنظمة، وسيتم شرح آليتها بكل وضوح وشفافية خلال مؤتمر صحفي مخصص بما يعزز الثقة ويكرس الشراكة مع المواطنين.
وأوضح أن المصرف المركزي سيستمر في العمل من اليوم وحتى  بعد غد السبت متابعاً التحضيرات لعملية الاستبدال، مؤكدا أن "العملة السورية الجديدة تمثل رمزاً لسيادتنا المالية بعد التحرير، وعنواناً لمرحلة جديدة تبنى بتعاون الجميع وبقيادة مصرف سوريا المركزي لتكون إنجازاً وطنياً يضاف إلى ما تحقق بعد التحرير وخطوة راسخة نحو الاستقرار والنهوض الاقتصادي".  

المصدر: د ب أ
الليرة السورية
سوريا
