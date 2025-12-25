الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي يبحث مع ويتكوف "تفاصيل" خطة السلام

زيلينسكي يبحث مع ويتكوف "تفاصيل" خطة السلام
25 ديسمبر 2025 20:59

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إنه تحدث مع الموفدين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعدما كشف في اليوم السابق عن تفاصيل الخطة الأميركية الجديدة لإنهاء الأزمة.
وأوضح زيلينسكي عبر موقع فيسبوك "ناقشنا بعض التفاصيل المهمة للعمل الجاري. هناك أفكار جيدة يمكن أن تساهم في التوصل إلى نتيجة مشتركة وسلام دائم".
وأكد أنّه أجرى "محادثة جيدة جدا" مع المبعوثين الأميركيين، اللذين شكرهما على "نهجمها البنّاء وعملهما المكثّف وكلماتهما الطيبة". 
وقال "آمل أن تكون التفاهمات، التي تمّ التوصل إليها اليوم لمناسبة عيد الميلاد والأفكار التي ناقشناها، مفيدة". 
وكان الرئيس الأوكراني كشف، أمس الأربعاء، عن النسخة الجديدة من الخطة الأميركية الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي تمّ التفاوض بشأنها لأسابيع بين واشنطن وكييف.
وتنص الخطة على وقف القتال على خطوط الجبهة الحالية من دون تسوية نهائية لمصير الأراضي التي سيطرت عليها روسيا.
وبخلاف النسخة السابقة من الخطة التي أعدّها الأميركيون، تحذف الالتزام القانوني من قبل كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

أخبار ذات صلة
زيلينسكي يعلّق على محادثات السلام لإنهاء أزمة أوكرانيا
الوفدان الأميركي والأوكراني: محادثات ميامي "مثمرة وبناءة"
المصدر: آ ف ب
الأزمة الأوكرانية
خطة سلام
ستيف ويتكوف
