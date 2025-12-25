الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا: نرى تقدماً بطيئاً ولكنه ثابت في محادثات السلام الأوكرانية

احتراق مبنى في أعقاب غارة روسية في منطقة أوديسا (أ ف ب)
26 ديسمبر 2025 01:21

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ​الروسية ماريا زاخاروفا، أمس: إن ​روسيا ترى تقدماً ⁠بطيئاً ‌ولكنه ثابت في محادثات السلام مع ⁠الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.
وأضافت: «⁠في عملية التفاوض حول ​تسوية النزاع الأوكراني، أعني في عملية التفاوض مع الولايات ​المتحدة، هناك ‍تقدم بطيء ولكنه ثابت». وأشارت إلى أن القوى الأوروبية ‍الغربية ⁠تحاول ​نسف هذا التقدم، واقترحت أن ​تتصدى الولايات المتحدة ‍لمثل هذه التحركات.
أمنياً، أفادت السلطات في عدة مناطق أوكرانية، أمس، بوقوع هجمات جوية روسية، أسفرت عن سقوط قتلى ودمار في أنحاء البلاد، في حين أعلنت السلطات الروسية عن هجمات أوكرانية مماثلة استهدفت أراضيها. 
وأعلنت السلطات الإقليمية، مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية في منطقة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على البحر الأسود، إضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية للموانئ والطاقة. 
من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان أمس، أن «قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 106 من أصل 131 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد». 
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 141 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد.

أخبار ذات صلة
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: الاتفاق على استئناف السفر عبر معبر رفح من كلا الاتجاهين
روسيا تعلّق على محادثات السلام مع أميركا بشأن أوكرانيا
الولايات المتحدة
روسيا
أوكرانيا
أميركا
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة رفح جنوب القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة صحية حادة في غزة
26 ديسمبر 2025
معبر رفح البري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: الاتفاق على استئناف السفر عبر معبر رفح من كلا الاتجاهين
26 ديسمبر 2025
نازحون سودانيون ينتظرون العبور إلى إثيوبيا من بلدة القلابات الحدودية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انعدام حاد بالأمن الغذائي في السودان
26 ديسمبر 2025
حاجز للجيش اللبناني في سياق مهمات حفظ الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يؤكد استكمال قرار حصر السلاح بيد السلطات الشرعية
26 ديسمبر 2025
احتراق مبنى في أعقاب غارة روسية في منطقة أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نرى تقدماً بطيئاً ولكنه ثابت في محادثات السلام الأوكرانية
26 ديسمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©