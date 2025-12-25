روسيا: نرى تقدماً بطيئاً ولكنه ثابت في محادثات السلام الأوكرانية

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)



قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ​الروسية ماريا زاخاروفا، أمس: إن ​روسيا ترى تقدماً ⁠بطيئاً ‌ولكنه ثابت في محادثات السلام مع ⁠الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا.

وأضافت: «⁠في عملية التفاوض حول ​تسوية النزاع الأوكراني، أعني في عملية التفاوض مع الولايات ​المتحدة، هناك ‍تقدم بطيء ولكنه ثابت». وأشارت إلى أن القوى الأوروبية ‍الغربية ⁠تحاول ​نسف هذا التقدم، واقترحت أن ​تتصدى الولايات المتحدة ‍لمثل هذه التحركات.

أمنياً، أفادت السلطات في عدة مناطق أوكرانية، أمس، بوقوع هجمات جوية روسية، أسفرت عن سقوط قتلى ودمار في أنحاء البلاد، في حين أعلنت السلطات الروسية عن هجمات أوكرانية مماثلة استهدفت أراضيها.

وأعلنت السلطات الإقليمية، مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية في منطقة أوديسا جنوب غرب أوكرانيا على البحر الأسود، إضافة إلى أضرار لحقت بالبنية التحتية للموانئ والطاقة.

من جانبه، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان أمس، أن «قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 106 من أصل 131 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد».

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 141 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدة مناطق في البلاد.