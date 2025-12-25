مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: الاتفاق على استئناف السفر عبر معبر رفح من كلا الاتجاهين

حسن الورفلي (القاهرة)



تجري الولايات المتحدة الأميركية مشاورات مكثفة مع الجانبين المصري والإسرائيلي حول آلية جديدة لاستئناف السفر والعبور عبر معبر رفح البري خلال الأسابيع المقبلة، وذلك ضمن التحركات الجارية لتفعيل المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أنه جرى الاتفاق على فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين والسماح بالسفر من وإلى غزة فور تفعيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن المعبر سيعمل استناداً إلى اتفاقية المعابر الموقعة عام 2005 بحيث يتم نشر عناصر من الاتحاد الأوروبي للمراقبة وكذلك عناصر تتبع السلطة الفلسطينية للإشراف على سفر وعودة الغزيين.

وأشار المصدر إلى أن الولايات المتحدة تدعم فكرة إعادة الإعمار في منطقة رفح جنوبي غزة إلى حين حسم الملف الأمني في وسط وشمال غزة.