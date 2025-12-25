ولاية كاليفورنيا تحذّر من فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار

حذّرت السلطات في كاليفورنيا السكان في جنوب الولاية من احتمال وقوع فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار، بسبب أمطار غزيرة هطلت ويُتوقع أن تستمر ساعات، وذلك غداة إعلان حالة الطوارئ في مدينة لوس أنجليس ومعظم مناطق جنوب الولاية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن ما يُعرف بـ"نهر جَوِّي" محمّل ببخار المياه يضرب الولاية، قد يؤدي إلى نزول أمطار غزيرة.

العاصفة، التي تحركها ظاهرة جوية تعرف باسم "قطار الأناناس السريع"، وهي انتقال رطوبة عالية من المناطق الاستوائية في هاواي إلى الساحل الغربي، من المتوقع أن تتسبب بهطول كميات أمطار خلال الأيام المقبلة تعادل ما يهطل في أشهر.

وحذّرت الهيئة أيضا من احتمال وقوع "فيضانات مفاجئة خطيرة قد تكون مميتة"، خصوصا في المناطق التي تضررت سابقا من حرائق الغابات حيث باتت التربة هشّة.

وأعلن غافين نيوسوم حاكم ولاية كالفورنيا، حالة الطوارئ في عدة مقاطعات، من بينها لوس أنجليس.