الجمعة 26 ديسمبر 2025
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ولاية كاليفورنيا تحذّر من فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار

مياه الفيضانات تجتاح مناطق في ولاية كاليفورنيا
26 ديسمبر 2025 00:55

حذّرت السلطات في كاليفورنيا السكان في جنوب الولاية من احتمال وقوع فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار، بسبب أمطار غزيرة هطلت ويُتوقع أن تستمر ساعات، وذلك غداة إعلان حالة الطوارئ في مدينة لوس أنجليس  ومعظم مناطق جنوب الولاية.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية أن ما يُعرف بـ"نهر جَوِّي" محمّل ببخار المياه يضرب الولاية، قد يؤدي إلى نزول أمطار غزيرة.
العاصفة، التي تحركها ظاهرة جوية تعرف باسم "قطار الأناناس السريع"، وهي انتقال رطوبة عالية من المناطق الاستوائية في هاواي إلى الساحل الغربي، من المتوقع أن تتسبب بهطول كميات أمطار خلال الأيام المقبلة تعادل ما يهطل في أشهر.
وحذّرت الهيئة أيضا من احتمال وقوع "فيضانات مفاجئة خطيرة قد تكون مميتة"، خصوصا في المناطق التي تضررت سابقا من حرائق الغابات حيث باتت التربة هشّة.
وأعلن غافين نيوسوم  حاكم ولاية كالفورنيا، حالة الطوارئ في عدة مقاطعات، من بينها لوس أنجليس.

المصدر: وكالات
كاليفورنيا
فيضانات
آخر الأخبار
آثار الدمار الواسع في مدينة رفح جنوب القطاع (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من أزمة صحية حادة في غزة
26 ديسمبر 2025
معبر رفح البري (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد»: الاتفاق على استئناف السفر عبر معبر رفح من كلا الاتجاهين
26 ديسمبر 2025
نازحون سودانيون ينتظرون العبور إلى إثيوبيا من بلدة القلابات الحدودية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تحذيرات من انعدام حاد بالأمن الغذائي في السودان
26 ديسمبر 2025
حاجز للجيش اللبناني في سياق مهمات حفظ الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يؤكد استكمال قرار حصر السلاح بيد السلطات الشرعية
26 ديسمبر 2025
احتراق مبنى في أعقاب غارة روسية في منطقة أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
روسيا: نرى تقدماً بطيئاً ولكنه ثابت في محادثات السلام الأوكرانية
26 ديسمبر 2025
