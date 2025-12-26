السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا ترجئ أول إطلاق لصاروخ جديد في ظل مشروع بيتيريك

روسيا ترجئ أول إطلاق لصاروخ جديد في ظل مشروع بيتيريك
26 ديسمبر 2025 14:04

 أرجأت روسيا، وكازاخستان أول عملية إطلاق في إطار مشروعهما الفضائي المشترك بيتيريك، لتؤجل إطلاق الصاروخ الروسي «سويز 5» لإجراء فحوص إضافية.
وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في منشور عبر تطبيق تليجرام: «إن الإطلاق تأجل لإجراء فحوص إضافية على الأنظمة الموجودة على متن الصاروخ والمعدات الأرضية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء».
وأضافت أن برنامج بيتيريك في مراحله النهائية، وتهدف الاختبارات الإضافية إلى تهيئة ظروف مثالية لتكون أول عملية إطلاق آمنة وناجحة.
ومن المقرر إطلاق «سويز 5» بحلول نهاية العام من مجمع بيتيريك، وهي منشأة جديدة في قاعدة بايكونور كوزمودروم التي كانت موقع الإطلاق الفضائي الرئيس لروسيا منذ عقود. 

 

روسيا
