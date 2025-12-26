روسيا ترجئ أول إطلاق لصاروخ جديد في ظل مشروع بيتيريك

أرجأت روسيا، وكازاخستان أول عملية إطلاق في إطار مشروعهما الفضائي المشترك بيتيريك، لتؤجل إطلاق الصاروخ الروسي «سويز 5» لإجراء فحوص إضافية.

وقالت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس في منشور عبر تطبيق تليجرام: «إن الإطلاق تأجل لإجراء فحوص إضافية على الأنظمة الموجودة على متن الصاروخ والمعدات الأرضية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء».

وأضافت أن برنامج بيتيريك في مراحله النهائية، وتهدف الاختبارات الإضافية إلى تهيئة ظروف مثالية لتكون أول عملية إطلاق آمنة وناجحة.

ومن المقرر إطلاق «سويز 5» بحلول نهاية العام من مجمع بيتيريك، وهي منشأة جديدة في قاعدة بايكونور كوزمودروم التي كانت موقع الإطلاق الفضائي الرئيس لروسيا منذ عقود.