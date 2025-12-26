السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الكرملين: الاتصال جار مع الأميركيين بشأن السلام في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
26 ديسمبر 2025 18:21

أعلن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، اليوم الجمعة، أنه "تم إجراء اتصال هاتفي" بين الروس والأميركيين ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة في أوكرانيا.
لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية رفض الكشف عن التفاصيل لأن "نشر هذه المعلومات قد يكون له تأثير سلبي على مسار التفاوض".
وأضاف بيسكوف، خلال إحاطة صحافية، أنه "تم الاتفاق على مواصلة الحوار".
وكان بيسكوف قد صرح سابقا بأن موسكو "تقوم بصياغة موقفها" ردا على الخطة الأميركية التي أُدخلت عليها  تعديلات.
بخلاف النسخة السابقة من الخطة التي أعدّها الأميركيون، تحذف النسخة المعدلة انسحاب القوات الأوكرانية من بعض المناطق، والتزام قانوني من قبل كييف بعدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقالت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الخارجية الروسية، أمس الخميس، إن التقدم نحو إنهاء الأزمة "بطيء ولكنه ثابت".

المصدر: وكالات
الأزمة الأوكرانية
ديمتري بيسكوف
مفاوضات
خطة سلام
