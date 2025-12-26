السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جرحى جراء هجوم بسكين في اليابان

جرحى جراء هجوم بسكين في اليابان
26 ديسمبر 2025 19:05

قال مسؤولون إن رجلاً اعتقل بعد طعن ثمانية أشخاص وإصابة سبعة آخرين بعد إلقاء عليهم ما يعتقد أنها مادة كيميائية مبيضة في مصنع للمطاط بوسط اليابان اليوم الجمعة.
وقالت إدارة إطفاء فوجيسان نانتو، إن ثمانية أشخاص نقلوا إلى المستشفيات بعدما طعنهم الرجل بسكين في مصنع يوكوهاما للمطاط في مدينة ميشيما بإقليم شيزوكا بغرب طوكيو.
وقالت الإدارة لوكالة أنباء أسوشيتد برس إن خمسة من الأشخاص الذين طعنوا حالتهم خطيرة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وقالت شرطة إقليم شيزوكا إن المهاجم يبلغ من العمر 38 عاما وألقي القبض عليه بناء على محاولة الشروع في قتل في المصنع، دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وتابعت إدارة الإطفاء أن سبعة آخرين أصيبوا جراء إلقاء مادة مبيضة عليهم خلال الهجوم. ولم تتوفر المزيد من التفاصيل. 

أخبار ذات صلة
عشرات الجرحى جراء حادث مروري في اليابان
الحكومة اليابانية توافق على موازنة قياسية بقيمة 785 مليار دولار
المصدر: د ب أ
اليابان
هجوم مسلح
آخر الأخبار
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
اليوم 13:31
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
الرياضة
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
اليوم 13:21
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©