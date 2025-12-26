السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى بتفجير داخل مسجد في مدينة حمص

آثار انفجار مسجد في حمص
26 ديسمبر 2025 19:15

قتل ثمانية أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، جراء انفجار داخل مسجد في مدينة حمص في وسط سوريا فيما تعهدت السلطات بمحاسبة المتورطين عنها.
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن "انفجار داخل مسجد في حي وادي الذهب" في حمص، ثالث كبرى مدن سوريا.
وأسفر التفجر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح.
وقال أسامة إبراهيم (47 عاما) الذي كان يعالج في مستشفى كرم اللوز في حمص بعد إصابته بشظايا في رأسه وظهره "كنت في صلاة الجمعة، ولم أسمع إلا دوي انفجار قوي مع ضغط عال".

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين بشدة التفجير الإرهابي داخل مسجد في حمص السورية
قتلى وإصابة العشرات جراء انفجار في نيجيريا
  • آثار تفجير مسجد في حمص
    آثار تفجير مسجد في حمص

وأضاف الموظف، الذي لفّ رأسه بضمادات "باتت الدنيا وكأنها حمراء أمامي.. وقعت على الأرض، ثم رأيت الدماء تسيل من رأسي.. لم أستوعب حينها ماذا حصل".
وقالت وزارة الداخلية إن التفجير "الإرهابي" وقع أثناء أداء الصلاة، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة باشرت التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي".
وكانت وكالة سانا نقلت عن مصدر أمني أن "التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار.. ناجم عن عبوات ناسفة مزروعة داخل المسجد".

المصدر: وكالات
حمص
انفجار
مسجد
آخر الأخبار
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
الرياضة
هالاند يطارد رقمه القياسي في «البريميرليج»
اليوم 13:31
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
الرياضة
مانشستر يونايتد يُغري نجم ريال مدريد بـ «عرض خرافي»!
اليوم 13:21
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
علوم الدار
شرطة دبي تضبط 90 شخصاً قادوا دراجاتهم الكهربائية على المسارات الرياضية في منطقة "كايت بيتش"
اليوم 13:16
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
الرياضة
افتتاح «النسخة الثالثة» من مهرجان خورفكان البحري
اليوم 13:13
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
الرياضة
«شرط المليار» يُفجر أزمة بين فينيسيوس وريال مدريد!
اليوم 13:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©