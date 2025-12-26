قتلى بتفجير داخل مسجد في مدينة حمص

قتل ثمانية أشخاص على الأقل، اليوم الجمعة، جراء انفجار داخل مسجد في مدينة حمص في وسط سوريا فيما تعهدت السلطات بمحاسبة المتورطين عنها.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن "انفجار داخل مسجد في حي وادي الذهب" في حمص، ثالث كبرى مدن سوريا.

وأسفر التفجر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 18 آخرين بجروح.

وقال أسامة إبراهيم (47 عاما) الذي كان يعالج في مستشفى كرم اللوز في حمص بعد إصابته بشظايا في رأسه وظهره "كنت في صلاة الجمعة، ولم أسمع إلا دوي انفجار قوي مع ضغط عال".

آثار تفجير مسجد في حمص

وأضاف الموظف، الذي لفّ رأسه بضمادات "باتت الدنيا وكأنها حمراء أمامي.. وقعت على الأرض، ثم رأيت الدماء تسيل من رأسي.. لم أستوعب حينها ماذا حصل".

وقالت وزارة الداخلية إن التفجير "الإرهابي" وقع أثناء أداء الصلاة، مشيرة إلى أن "الجهات المختصة باشرت التحقيق وجمع الأدلة لملاحقة مرتكبي هذا العمل الإجرامي".

وكانت وكالة سانا نقلت عن مصدر أمني أن "التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار.. ناجم عن عبوات ناسفة مزروعة داخل المسجد".