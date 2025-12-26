السبت 27 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تعليق معظم خدمات مستشفى العودة في غزة جراء نقص الوقود

نازحون يسيرون وسط مبان مدمرة في قطاع غزة
26 ديسمبر 2025 20:27

قال مستشفى العودة في النصيرات بوسط قطاع غزة إنه علق معظم خدماته "مؤقتا" بسبب نقص الوقود، مع الإبقاء على الخدمات الأساسية فقط مثل الطوارئ. 
وأوضح مدير في جمعية تدير المستشفى أنّ "معظم الخدمات معلقة مؤقتا بسبب نفاد الوقود إنّ "معظم الخدمات معلقة مؤقتا بسبب نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات".
وأضاف "يتواصل تقديم الخدمات الحيوية فقط أي أقسام الطوارئ والولادة والأطفال"، مشيرا إلى أنّ إدارة المستشفى اضطرت لاستئجار مولد كهربائي لضمان تقديم حد أدنى من الخدمات.
وأوضح أنّ المستشفى يستهلك عادة يوميا ما بين ألف إلى 1200 لتر من الديزل، إلا أنّ المخزون الحالي لا يتجاوز 800 فقط، وهي كمية غير كافية لاستمرار تشغيل مختلف الأقسام.
وحذّر من أن "استمرار أزمة الوقود يهدد بشكل مباشر قدرة المستشفى على تقديم خدماته الأساسية".
ولا يزال القطاع يواجه ظروفا صعبة رغم الهدنة السارية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد نحو عامين من الحرب.
ومع أنّ اتفاق وقف إطلاق النار ينصّ على دخول 600 شاحنة يوميا، إلا أن عدد الشاحنات التي تدخل القطاع حاملة مساعدات إنسانية يراوح بين 100 إلى 300 فقط، وفق الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية.

 

المصدر: وكالات
