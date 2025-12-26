النيجر: هجوم على كنيسة يخلف قتيلين

أفادت مصادر محلية، اليوم الجمعة، أن رجلا وزوجته قُتلا إثر هجوم نفذه مسلحون على كنيسة في منطقة "دوسو" في جنوب غرب النيجر.

وأوضح مصدر محلي أن "الهجوم وقع على قرية ميلو قرابة الحادية عشرة ليل الأربعاء 24 ديسمبر (22,00 ت غ). ونتيجة لهذا الهجوم، فقدنا رجلا وزوجته".

وأضاف أن "رجلا وزوجته لجآ إلى منزلهما، لكن المهاجمين لاحقوهما وأعدموهما".

وأكد أحد أبناء المنطقة وقوع الهجوم، وقال إن "بعض المصلين فرّوا للاحتماء في القرى المجاورة"، بينما "اتجه آخرون نحو الأحراج".

وأشار إلى أن المهاجمين استولوا أيضا على ماشية.

وتقع قرية "ميلو" في منطقة "دوغوندوتشي" التابعة لإقليم "دوسو" المحاذي لنيجيريا وبنين.

ويتعايش المسلمون والمسيحيون عادة من دون مشاكل في النيجر.