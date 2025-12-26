استمرار القتال بين تايلاند وكمبوديا رغم محادثات بين البلدين

استمرت الاشتباكات على طول الحدود بين تايلاند وكمبوديا، رغم إجراء البلدين محادثات لمحاولة إنهاء القتال المسلح الذي اندلع في أوائل ديسمبر الجاري، في خرق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه منذ خمسة أشهر.

وقالت وزارة الدفاع الكمبودية إن تايلاند قصفت قرية في إقليم "بانتاي مينشي" الواقع شمال غربي البلاد بنحو 40 قنبلة بمقاتلات من طراز "إف 16".

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، لكن الوزارة قالت إن منازل وبنية تحتية تعرضت للتدمير.

وأكد الجيش التايلاندي وقوع الهجوم، قائلا إن عملية مشتركة بين الجيش والقوات الجوية كانت ضرورية لحماية محافظة "سا كايو" التايلاندية، التي تقع على الحدود مع إقليم "بانتي مينشي"، حيث تتنازع الدولتان على السيادة على نفس الأراضي.

يعد التنازع طويل الأمد على السيادة على الأراضي على طول الحدود هو السبب الرئيسي للتوترات التي تحولت إلى قتال مفتوح في أواخر يوليو الماضي.

وأدت وساطة رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم والرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى موافقة الطرفين على وقف إطلاق نار بعد خمسة أيام من القتال.

ويصف كل طرف تحركاته العسكرية الحالية بأنها دفاع عن النفس، ويحمل الطرف الآخر مسؤولية خرق وقف إطلاق النار.

وفي غضون ذلك، عقد مسؤولون عسكريون من البلدين محادثات فنية لليوم الثالث على مستوى اللجنة العامة للحدود عند نقطة تفتيش بين إقليمي "بايلين" الكمبودي و"تشانثابوري" التايلاندي.

ويتوقع أن تختتم اجتماعات اللجنة، غدا السبت، حيث من المرتقب أن يلتقي وزيرا الدفاع التايلاندي والكمبودي لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق.