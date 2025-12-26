بوتين يشير إلى إمكانية تبادل أراض في إطار اتفاق بشأن أوكرانيا

موسكو، كييف (الاتحاد، وكالات)



أعلنت وسائل إعلام روسية، بأن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ بعض كبار رجال الأعمال الروس أنه قد يكون منفتحاً على مبادلة بعض الأراضي التي تسيطر عليها ​القوات الروسية في أوكرانيا، لكنه يريد ‌منطقة «دونباس» بالكامل.

وقال أندريه كوليسنيكوف مراسل صحيفة «كوميرسانت» ​في الكرملين إن بوتين أطلع ⁠رجال ‌الأعمال على تفاصيل الخطة في اجتماع عقد في الكرملين في وقت متأخر من ليل 24 ديسمبر.

وقالت الصحيفة: «أكد فلاديمير بوتين أن ⁠الجانب الروسي لا يزال مستعداً لتقديم التنازلات التي قدمها في أنكوراج (مدينة ​أميركية). بعبارة أخرى، (دونباس لنا)».

وكتب كوليسنيكوف: أن «بوتين يريد دونباس بالكامل، لكنه لا يستبعد تبادل جزئي للأراضي من الجانب الروسي خارج تلك المنطقة».

أمنياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة جديدة، هي ثامن بلدة تسيطر عليها القوات الروسية خلال أسبوع، وفق بيان ورد فيه إجمالي خسائر القوات الأوكرانية منذ بدء الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: «واصلت وحدات مجموعة قوات الشرق التقدم إلى عمق دفاعات العدو، ونتيجة للإجراءات الحاسمة، حررت بلدة كوسوفتسيفو في مقاطعة زابوروجيه». وتعتبر السيطرة على هذه البلدة الواقعة في زابوريجيا ثامن بلدة تسيطر عليها القوات الروسية خلال الأسبوع الماضي. وأعلنت الدفاع الروسية أن قواتها «نفذت ضربة مكثفة و6 ضربات جماعية على مواقع للجيش الأوكراني والمجمع الصناعي العسكري الأوكراني أو تلك المرتبطة بهما».