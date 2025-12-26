ترامب يعلن شن ضربات «قوية ودقيقة» ضد «داعش» في نيجيريا

واشنطن (وكالات)



أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر بتوجيه ضربات «قوية ودقيقة» ضد عناصر وأهداف تابعة لتنظيم «داعش» في نيجيريا. وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي: «بصفتي القائد الأعلى للقوات المسلحة وبتوجيهاتي شنت الولايات المتحدة ضربة قوية ومميتة ضد إرهابيي تنظيم داعش في شمال غرب نيجيريا».

وبرر ترامب هذه الضربات بأن «عناصر التنظيم كانوا يستهدفون ويقتلون بوحشية وبشكل رئيس أبرياء بمستويات لم نشهدها منذ سنوات عدة».

وكان ترامب أعلن مطلع نوفمبر الماضي أنه طلب من وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» وضع خطة لهجوم محتمل ضد نيجيريا، فيما تعهدت الأخيرة بمواصلة مكافحة التطرف العنيف والتزامها بالدفاع عن جميع السكان بغض النظر عن العرق أو الدين، وذلك في أعقاب قرار أميركي بإدراجها ضمن قائمة الدول «المثيرة للقلق».